غرامات جهاز حماية المستهلك على المخالفين.. طرق التسجيل ومتابعة الشكاوى

أكد جهاز حماية المستهلك، للمواطنين، أنه يسعى بشكل متواصل، لمساعدتهم حال تعرضهم لأي حالة غش تجاري، حيث يحرر الجهاز محاضر رسمية للحالات المخالفة، وتوقيع غرامات مالية كبيرة تصل لمليوني جنيه، وفقًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، موضحًا أن لدى الجهاز أرقام لتلقي شكاوى المواطنين بشكل مستمر.

أرقام تلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها

وحدد جهاز حماية المستهلك، أرقامًا وطرقًا، يستطيع المواطنون تقديم شكواهم، عبرها؛ تسهيلًا عليهم ولسرعة رصد المخالفات، وهي:

• الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

• واتساب جهاز حماية المستهلك 01577779999.

• إرسال الشكوى عبر الفاكس على رقم 0233055753.

• تقديم الشكوى عبر الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على فيس بوك.

المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوى

وحدد جهاز حماية المستهلك المستندات المطلوبة لتقديم الشكاوى، داعيًا المواطنين الذين تعرضوا لحالات الغش التجاري، إرفاق مستندات تدل على عملية الغش التي تعرضوا لها مثل «الفواتير، شهادة الضمان، صورة من المستندات الخاصة بالمنتج، صورة بطاقة الشاكي، فاتورة الشراء، إيصال الصيانة إن وجد، إيصال الشحن».

وأقر القانون الخاص بجهاز حماية المستهلك، بإلزام المحلات التجارية باستبدال السلع للمواطنين أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ الشراء، شرط وجود فاتورة مدون عليها تاريخ الشراء، بالإضافة إلى إلزام المحلات التجارية بإعلان سعر المنتج شامل الضريبة والخدمة.

وأكد جهاز حماية المستهلك، بضرورة التعامل مع المنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك أو عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة، مشددًا على ضرورة التواصل مع أرقام جهازحماية المستهلك في حال تعرضهم لإعلانات تجارية مضللة أو للغش والخداع، وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن «19588».