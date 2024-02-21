محافظة الغربية تخصص خطا ساخنا لتلقي الشكاوى بشأن أسعار وجودة السلع
كتب:
رفيق محمد ناصف
09:49 م | الأربعاء 21 فبراير 2024
جانب من الاجتماع
أعلنت محافظة الغربية تخصيص خط ساخن بهدف مساعدة المواطنين في الإبلاغ عن شكاوى ارتفاع السلع الغذائية أو مخالفات المخابز، وذلك في إطار سرعة تعامل الأجهزة التنفيذية بكل حزم وحسم، واتخاذ الإجراءات الرادعة مع المخالفين بالمخابز والمنافذ وجشع التجار.
التوسع في منافذ بيع المنتجات
وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه ناقش مع رؤساء المدن والأحياء والمراكز والوحدات المحلية والجهات المعنية، إمكانية التوسع في إنشاء منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية «أهلا رمضان» مع قرب حلول شهر رمضان، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا وتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية وخاصة الأساسية من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدواجن تلبى احتياجات المواطن بأسعار مخفضة.
الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار
وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين بالإبلاغ عن حالات رفع أسعار السلع أو اختفائها وعدم توافرها في منافذ البيع المختلفة أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، والإبلاغ عن مخالفات المخابز وذلك من خلال الخط الساخن 15246 والذي تم تخصيصه لهذا الشأن.
كما وجه التموين بتعليق لافتة موحدة على المخابز بالمحافظة يكتب عليها (مواعيد الفتح، رقم مدير التموين بالمنطقة، رقم الخط الساخن 15246).