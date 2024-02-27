توقعت لجنة الاستخبارات التابعة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن يتم التشكيك في شرعية رئيس الدولة في الربيع، مُؤكدة أن مُحاولات الإطاحة به مُمكنة من خلال بيان نُشر على موقع مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية مؤكدا أن «عملية «ميدان-3» الخاصة ستصل إلى ذروتها بين مارس ومايو 2024».

التشكيك في شرعية زيلينسكي

وأوضحت اللجنة، أنه خلال الأسابيع القادمة، قد يتم التشكيك في شرعية «زيلينسكي» بعد 20 مايو مع مُحاولات إثارة الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، حسبما أفادت وكالة «تاس» الروسية.

وتتوقع اللجنة مُحاولات لزعزعة استقرار أوكرانيا في أوائل شهر يونيو، بالتزامن مع هزيمة كييف العسكرية في الشرق.

تعزيز التدابير الأمنية الشاملة

ويُعتقد أن العملية تُنفذ لدفع الجميع، بمن فيهم ممثلو القادة السياسيين، إلى بث الذعر ودق إسفين بين الجيش والمدنيين وتعطيل التعبئة، لذلك دعت اللجنة المواطنين والشركاء الغربيين إلى تعزيز «التدابير الأمنية الشاملة».

في أوكرانيا، حيث تُحظر الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، أصبحت شرعية الحكومة موضع جدل.

وفي وقتٍ سابق، اعترف فاديم بريستايكو، مبعوث أوكرانيا السابق إلى المملكة المتحدة، بأن شركاء كييف الغربيين قلقون بشأن قرب انتهاء فترة رئاسة «زيلينسكي».

وزعم النائب المعارض ألكسندر دوبينسكي أن صلاحيات «زيلينسكي» انتهت في 20 مايو. وفي الوقت نفسه، لفت الرئيس السابق للبرلمان الأوكراني ديمتري رازومكوف، إلى أنه بموجب الدستور الأوكراني، يجب تسليم المهام الرئاسية إلى رئيس البرلمان الأوكراني في مايو.

الصراع بين روسيا وأوكرانيا

في غضون ذلك، اتسمت أشهر الشتاء بتصعيد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، مع دخول الحرب عامها الثالث، ووقوع خسائر فادحة في الأرواح من الجانبين، وامتدت الجبهة على مسافة 1000 كيلومتر تقريبًا، وحدثت بعض التغيرات في شكلها، مُقارنةً بخريف عام 2022، فيما عززت القوات الروسية تحصيناتها القوية، بينما قال الجانب الأوكراني إن ذخيرته «بدأت في النفاد».