«التنسيقية»: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.. ويجب إعداد مركز إعلامي لمواجهة الشائعات

قال أبرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التنسيقية خلال انتخابات الرئاسة أطلقت مبادرة شارك للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، موضحا أن الشباب في هذه المرحلة واجهوا الكثير من التقلبات والأحداث، لعل آخرها فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وكان يرى الكثير من الشباب الرؤية أمامهم ضبابية.

وصول رسائل غير حقيقية

وأضاف أن تأثير السوشيال ميديا كان له الكثير من الدلالات على هذه الفئة من الشباب، مؤكدًا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، من الممكن أن يجتزء البعض من حديث مطول ويتم وصول رسالة معينة عكس الحقيقة.

توصيل الرسائل الصحيحة والواضحة

وأشار عبد المسيح إلى أنه لا بد أن يتم الإعداد داخل الأحزاب على وجود مركز إعلامي قوي لمواجهة الشائعات، وتوصيل الرسائل الصحيحة والواضحة.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأبرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.