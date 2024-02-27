رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«التنسيقية»: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين.. ويجب إعداد مركز إعلامي لمواجهة الشائعات

كتب:

محمد أباظة
08:39 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
أبرام عبد المسيح

أبرام عبد المسيح

قال أبرام عبد المسيح، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن التنسيقية خلال انتخابات الرئاسة أطلقت مبادرة شارك للتوعية بالمشاركة في الانتخابات، موضحا أن الشباب في هذه المرحلة واجهوا الكثير من التقلبات والأحداث، لعل آخرها فيروس كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وكان يرى الكثير من الشباب الرؤية أمامهم ضبابية.

وصول رسائل غير حقيقية 

وأضاف أن تأثير السوشيال ميديا كان له الكثير من الدلالات على هذه الفئة من الشباب، مؤكدًا أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، من الممكن أن يجتزء البعض من حديث مطول ويتم وصول رسالة معينة عكس الحقيقة.

توصيل الرسائل الصحيحة والواضحة

وأشار عبد المسيح إلى أنه لا بد أن يتم الإعداد داخل الأحزاب على وجود مركز إعلامي قوي لمواجهة الشائعات، وتوصيل الرسائل الصحيحة والواضحة.

يشارك ضمن وفد التنسيقية النائب أحمد فتحي، والنائب خالد بدوي، والنائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأبرام عبد المسيح، وطاهر أبوزيد، وفيولا فهمي، وشادي الكردي من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

 

اقرأ المزيد:

«مصر للطيران» تعقد اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمي الرحلات السياحية من إسبانيا

مدير «عصير الكتب»: تنسيقية شباب الأحزاب قدمت تأثيرا سياسيا وثقافيا

وزيرة الثقافة تلتقي وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«مدبولي»: مجموعة تنسيقية من الحكومة و«الحوار الوطني» لمتابعة تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى

مجلس أمناء الحوار الوطني يشكر «مدبولي» لتشكيل مجموعة تنسيقية تتابع مخرجات المرحلة الأولى
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.