«مصر للطيران» تعقد اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمي الرحلات السياحية من إسبانيا

عقدت شركة مصر للطيران اجتماعات تنسيقية مع أكبر منظمي الرحلات السياحية من إسبانيا إلى المدن السياحية المصرية، وذلك خلال مشاركتها في معرض الفيتور السياحي المقام بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 24 إلى 28 يناير.

وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة

وأضافت الشركة فى بيان صحفي اليوم، أن مسئولي مصر للطيران عقدوا أيضا اجتماعات خلال تواجدهم بالجناح المصري بالمعرض مع وكلاء السياحة المتخصصين في برامج الحج والعمرة من إسبانيا، بالإضافة إلى عقد محادثات مع بعض وكلاء السياحة بمدينة لشبونة، لمناقشة سبل التعاون المختلفة.

تقديم عروض سياحية مختلفة

وأوضحت مصر للطيران أن قطاع السياحة بالشركة روج للبرامج السياحية الخاصة بمصر للطيران وتقديم عروض سياحية مختلفة شملت برامج تسويقية وترويجية جديدة، كما عقدت العديد من الجلسات والاجتماعات لبحث سبل التعاون مع عدد من ممثلي شركات الطيران ووكلاء السفر، لزيادة فرص النمو لمصر للطيران في الأسواق العالمية.

يشار إلى أن المعرض السياحي FITUR يعتبر واحدا من أكبر المعارض اللسياحية في العالم حيث يشارك به عدد كبير من مقدمي الخدمات السياحية حول العالم، كما يحظى بحضور الكثير من المهتمين والمتخصصين والخبراء في مجال السياحة والسفر.