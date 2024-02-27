من هو الطيار الأمريكي أرون بوشنل؟.. خدم المشردين وحرق نفسه دعما لفلسطين

هزت حادثة الطيار الأمريكي أرون بوشنل ضمير مؤيدي القضية الفلسطينية حيث كان يشغل منصب طيار كبير في القوات الجوية الأمريكية بعدما ظهر في فيديو وهو يضرم النار في نفسه، ويقول فيه إنه لا يريد أن يكون متواطئا في الإبادة الجماعية، وصرخ فلسطين حرة وهو يحترق، بينما قام ضباط الخدمة السرية بإخماد الحريق، وتوفي بعد سبع ساعات في المستشفى.

ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية ما ذكره أصدقاء الطيار الأمريكي أرون بوشنل

أبرز المعلومات عن الطيار الأمريكي أرون بوشنل

1- نشأت بوشنل في مجمع ديني في أورليانز بولاية ماساتشوستس في كيب كود.

2- ينتمى إلى مجموعة دينية يٌطلق عليها مجتمع يسوع.

3- كان يعمل كمتطوع لتوصيل الملابس والطعام للأشخاص الذين يعانون من التشرد.

4- كان يتحدث مع أصدقائه حول الفلسطينيين ونفورهم المشترك من الدور الأمريكي في الحرب بين إسرائيل وغزة.

اعتراض الطيار الأمريكي أرون بوشنل على السياسة الأمريكية

5- في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة في مينيابوليس في عام 2020، أخبر بوشنل صديقته أنه بدأ البحث في تاريخ الولايات المتحدة ويريد اتخاذ موقف ضد جميع أعمال العنف التي تجيزها الدولة، وكان يفكر في ترك الجيش في وقت مبكر، لكنه قرر أنه كان قريبًا بما يكفي من نهاية خدمته المطلوبة للاستمرار فيها.

6- كان الطيار الأمريكي أرون بوشنل يخطط لترك الجيش الأمريكي في شهر مايو القادم والعثور على وظيفة تتيح له كسب ما يكفي من المال لدعم نفسه أثناء الانخراط في النشاط السياسي وكان يريد الحصول على شهادة جامعية في شيء يتعلق بمعتقداته.

7- أرسل رسالة لصديقه كتب له فيها «آمل أن تفهم، أحبك، هذا ليس منطقيًا، لكني أشعر أنني سأفتقدك».

8- أرسل الطيار الأمريكي أرون بوشنل وصيته لصديقه وكشف فيها أنه أعطى قطته لجاره وأهدى ثلاجة مليئة بالبيرة لصديقه.