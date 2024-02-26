وفاة جندي أمريكي أشعل النار في جسده أمام سفارة إسرائيل.. «فلسطين حرة» آخر كلماته

أعلنت السلطات الأمريكية وفاة الجندي الأمريكي بعد إشعال النيران جسده أمام السفارة الإسرائيلية بواشنطن؛ لدعم فلسطين وتنديدًا بالإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، بحسب ما أعلنته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

وأكد مسؤول أمريكي لـ«إن بي سي»، وفاة الجندي في سلاح الجو الأمريكي آرون بوشنل البالغ من العمر 25 عامًا، متأثرًا بجروحه.

واقعة إشعال جندي أمريكي النار في جسده حديث الرأي العام

وكانت واقعة إشعال جندي أمريكي النار في جسده أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن، للتعبير عن دعمه للقضية الفلسطينية، أصبحت حديث الرأي العام العالمي، وذلك بعد انتشار فيديو يرصد الواقعة.

وتحدث قبل إشعال النيران في جسده، قائلًا في فيديو نشره عبر حساب خاص على منصة «إكس» دشنه من أجل توثيق تلك اللحظة: «اليوم، أخطط للمشاركة في عمل احتجاجي شديد ضد الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني، أنا عضو نشط في القوات الجوية للولايات المتحدة، ولن أكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية».

واستكمل الجندي الأمريكي: «أنا على وشك الانخراط في عمل احتجاجي شديد، سأفعل في نفسي أبشع شيء، لكن مقارنة بما شهده الناس في فلسطين، هذا ليس متطرفًا على الإطلاق، هذا ما قررت طبقتنا الحاكمة أنه سيكون أمرًا طبيعيًا».

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