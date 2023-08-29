من طوكيو إلى تكساس.. طيار أمريكي في مهمة للعثور على «عروس لعبة» مفقودة

من طوكيو إلى تكساس، رحلة غريبة من نوعها، انطلق فيها طيار أمريكي في مهمة بلغت مسافتها 5880 ميلا (9462 كيلومترا) من أجل العثور على عروسة لعبة مفقودة من طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.

طيار يسافر من طوكيو إلى تكساس للعثور على لعبة مفقودة

وانطلق طيار الخطوط الجوية الأمريكية جيمس دانين، من طوكيو إلى ولاية تكساس الأمريكية، لمساعدة فالنتينا دومينجيز، الفتاة البالغة من العمر 9 سنوات على العثور على لعبتها المفقودة، حيث عبرت اللعبة المفقودة القارات.

وتركت الطفلة لعبتها على متن طائرة كانت تقلها هي وأسرتها في طوكيو في رحلة سفر من بالي، إندونيسيا، إلى تكساس، في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقًا لصحيفة نيويورك بوست، كشفت العائلة أنها لجأت إلى الاتصال بقسم المفقودات في الخطوط الجوية التركية في مطار هانيدا بطوكيو، للعثور على اللعبة، وبعد بحث دقيق، تمكن الطيار الأمريكي «دانين» من العثور على اللعبة المسماة بياتريس، بعد أن طار لمسافة 5880 ميلا (9462 كيلومترا)، وقرر إعادتها للطفلة، حيث انتظرت فالنتينا بفارغ الصبر عودة لعبتها.

وقال الطيار «دانين»،: «إنها طبيعتي. أحب مساعدة الناس... وهذا ما أحب فعله. فلقد كنت سعيدًا حقًا لأنني أستطيع أن أفعل شيئًا لطيفًا لشخص ما».

كيف كانت ردة فعل الطفلة؟

وقال الطفلة «بياتريس»، إن اللعبة تعني لها الكثير، حيث إنها تجلب لها السعادة كما انها أفضل صديق لها، مضيفة أن «عندما كانت مفقودة، شعرت بالسوء الشديد وكأن قلبي مكسور».