حزب «حماة الوطن» يطلق قافلة المساعدات الإنسانية الرابعة إلى غزة

أعلن النائب اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب «حماة الوطن»، إطلاق الحزب، برئاسة الفريق جلال الهريدي، اليوم، القافلة الرابعة للمساعدات الإنسانية التي تحتوي على آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال «العوضي» في بيان، إنه انطلاقاً من دور الحزب، وما تبذله القيادة السياسية من جهود غير مسبوقة، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأشقاء في فلسطين الشقيقة، تحركت فجر اليوم، القافلة الرابعة من المساعدات، وتضم عددا من الشاحنات، تحمل آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والطبية والدوائية، بحضور قيادات ونواب الحزب.

أضاف أن الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعباً لا يدخرون جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والمساندة إلى الأشقاء في الوطن العربي، مثمناً جهود القيادة السياسية الرشيدة في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، منذ بدء الأزمة في السابع من أكتوبر الماضي.