حزب حماة الوطن: نعمل على الانتشار في مراكز سوهاج المختلفة

كشف الدكتور مختار همام أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة سوهاج عن خطة الحرب لتوسيع قاعدة انتشاره من خلال افتتاح العديد من الوحدات الحزبية داخل قرى ومراكز محافظة سوهاج للتواصل المباشر مع الجمهور وتقديم الخدمات الحزبية للجمهور وتوسيع قاعدة المشاركة الحزبيك والسياسية.

افتتاح وحدات حزبية

وأكد «همام» أن خطة افتتاح وحدات حزبية جديدة تأتي بناء على توجيهات الفريق جلال هريدي رئيس الحزب وقيادات الحزب بهدف خلق نوع من التواصل المباشر مع جموع المواطنين وتكوين قاعدة حزبية كبيرة تدعم توجهات الحزب في الاستحقاقات الانتخابية القادمة .

مركز جرجا

وعن خطة الحزب لافتتاح الامانات الحزبية الجديدة قال الدكتور مختار همام أن الحزب بصدد افتتاح مقر أمانة الحزب بمركز المراغة و أمانة الحزب بمركز ساقلتة و افتتاح وحدتين حزبيتين بأخميم وافتتاح 4 وحدات حزبية بمركز جرجا وهم وحدة حزبيه شمال المدينة ووحدة حزبية جنوب المدينة ووحده حزبية بالمجابرة ووحدة حزبية بالقرعان ووحدة حزبية بالخارفة ووحدة حزبية ببيت علام.

و أضاف د. مختار همام أنه سيتم افتتاح 10 وحدات حزبيه مركز ساقلتة بقرى القرامطة شرق والجلاوية وسفلاق ونجع حامد والعوامية والعرب والحاجر والطوايل الشرقية والطوايل الغربية والفراسية، وكذلك افتتاح 5 وحدات حزبية بمركز المنشاة 3 وحدات حزبيه بمركز جهينة ووحدتين حزبيتين بمركز المراغة.

و أشار الدكتور مختار همام إلى أنه خلال الفترة الماضية تم افتتاح عدد من الامانات والوحدات الحزبية بسوهاج فقد تم افتتاح مقر امانة الحزب بعد التجديد بمركز اخميم و مقر امانة الحزب بمدينه جرجا و مقر امانه الحزب بمدينه سوهاج الجديده و افتتاح مقر امانة الحزب بجهينة. وفيما يتعلق بالوحدات القاعدية الحزبية فقد تم افتتاح 4 وحدات حزبية بمركز اخميم وهم بنجع الفيمة وأبار الملك والكولة وعرب التنمبكيه وحدتين حزبيتين بمدينة جرجا وهي الوحده الحزبيه غرب المدينة و شرق المدينة .