أسعار لاب توب سامسونج في الأسواق 2024.. اعرف الأنسب والأرخص

تشهد أسواق الأجهزة الإلكترونية خاصة أسعار «اللاب توب»، تباينا في الأسعار بين يوم وآخر بسبب حالة العرض والطلب وايضا وفقا لماركة وموديل «اللاب توب»، والإمكانات التكنولوجية المهمة والمتغيرة وفقا للتحديثات الحديثة من الأجهزة، لذا تعتبر أسعار لاب توب سامسونج، وفقًا لموديل كل جهاز وإمكاناته الفنية.

أسعار لاب توب سامسونج

خلال التقرير التالي، نستعرض أسعار اللاب توب سامسونج، وفقا لما كشفت عنه مواقع التسوق الإلكترونية، حيث رصدت سعر كل جهاز وفقا لموديله وإمكانياته التكنولوجية، وقد جاءت الأسعار كالتالي:-

- سامسونج 870 كيو في أو ساتا 2.5 بوصة SSD 4 تيرابايت (MZ-77Q4T0B)، بسعر 17 ألف جنيه.

- لاب توب سامسونج Odyssy نوت بوك 29 ألفا و100 جنيه.

- سامسونج جلاكسي بوك Ion، بسعر 19 ألفا و950 جنيهًا.

- سامسونج كروم بوك 3، وذلك بسعر 4450 جنيها.

- سعر لاب توب سامسونج كروم بلس، بسعر 6800 جنيه.

- لاب توب سامسونج NP350V5C-S0QAE، بسعر5300 جنيه.

- سعر لاب توب سامسونج NP-530U4C-S02 – Ultrabook، بسعر 5700 جنيه.

أسعار اللاب توب مختلف الماركات في الأسواق المصرية

- لاب توب ديل إنسبيرون 14-7430 2 في 1 قابل للتحويل - إنتل كور i5-1335U جيل 13 10 انوية، 8 DDR5 512 جيجا، إيريس جرافيكس، بسعر 28 ألفا و303 جنيهات.

- لاب توب إتش بي 15- جي بي - رايزن 3 3250U، رام 8 جيجا، هارد HDD 1 تيرابايت، بطاقة رسومات AMD راديون، شاشة HD عالية الدقة 15.6 بوصة، بسعر 18 ألفا و468 جنيها.

- لاب توب V15 من لينوفو إنتل كور 10110u i3 ذاكرة رام 8 جيجا هارد HDD 1 تيرابايت كارت شاشة إنتل UHD 15 شاشة 15.6 بوصة عالية، بسعر 17 ألفا و500 جنيه.

- لاب توب من ديل 14 بوصة، ذاكرة تخزين 500 جيجابايت، ذاكرة رام 8 جيجابايت، إنتل الجيل الرابع i5 Core، مايكروسوفت ويندوز 7 بروفيشينال، بسعر 8900 جنيه.

- لاب توب ديل G15-5520 جيل 12 إنتل كور i7 12700H 14 كور، رام 16 جيجابايت SSD 512 جيجابايت، إنفيديا جي فورس RTX3060 GDDR6، بسعر 58 ألفا و600 جنيه.

- HP لاب توب 15S-FQ5048NE (6L8K8EA)، إنتل كور i3 - 1215U، الجيل 12، 4 جيجا دي دي آر 4، 256 جيجا إس إس دي، ويندوز 11، بسعر 20 ألف جنيه.

- لاب توب ديل لاتيتيود 5400 بشاشة 14 بوصة FHD (1920×1080) وانتل كور i5-8365U وهارد SSD 256 جيجابايت بمنفذ الملحقات الإضافية، بسعر 17 ألفا و200 جنيه.

- لاب توب ديل فوسترو 3510 - إنتل كور i5-1035G1، ذاكرة رام 8 جيجابايت، هارد HDD 1 تيرابايت، كارت شاشة إنتل UHD، بسعر 21 ألفا و448 جنيها.

- ديل لاب توب 14 Inch - 500 جيجابايت، رام 4 جيجابايت، إنتل الجيل السادس كور آي 5، ويندوز، أسود - E 5470، بسعر 12 ألف جنيه.

- لاب توب إتش بي فيكتس 16 d1013ne للألعاب إنتل كور 12700H 14 كور رام 16 جيجا DDR5 4800، بسعر 54 ألف جنيه.

- لاب توب اسباير3 - i3-1005G1 - ذاكرة رام 4 جيجابايت - هارد HDD سعة 1 تيرابايت - شاشة 15.6 تقنية FHD عالية الدقة بالكامل، بسعر 14 ألف جنيه.

- لاب توب ديل فوسترو 3510/ معالج إنتل كور i3-1115G4 جيل 11/ ذاكرة رام 8 جيجابايت/ هارد SSD 256 جيجابايت، بسعر 19 ألفا و250 جنيها.

- لابتوب ديل فوسترو 3510 - إنتل كور i3-1115G4 الجيل الحادي عشر، 8 جيجا رام، 1 تيرا HDD + 256 جيجا هارد SSD، بسعر 21 ألفا و400 جنيه.

- لاب توب ديل فوسترو 3510 إنتل كور i5-1035G1 جيل 11 ذاكرة رام 16 GB هارد SSD 512 GB، وكارت شاشة إنتل UHD، بسعر 26 ألفا و800 جنيه.