عادة سيئة تسبب انتفاخ البطن بعد ساعات الصيام الطويلة.. تجنبها في رمضان

مشكلة انتفاخ البطن يعاني منها كثيرين، بسبب العادات الغذائية السيئة التي يقوم بها البعض، خاصة بعد تناول كمية كبيرة من الطعام، لكن تلك المشكلة يمكن حلها باتباع بعض الخطوات، التي ينصح بها الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني.

تحدث موافي، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، عن بعض العادات الغذائية التي تسبب مشكلات صحية، منها انتفاخ البطن، نتيجة تناول الطعام سريعًا، نظرًا لضيق الوقت، إذ أنها من العادات السيئة التي تؤدي إلى ابتلاع كميات كبيرة من الهواء، فتملأ الفراغ الموجود في المعدة والأمعاء، ليتحول إلى غازات تتسبب في انتفاخ البطن.

انتفاخ البطن بعد الصيام

تناول الطعام سريعًا، فور سماع آذان المغرب مباشرة، من عادات البعض في شهر رمضان المبارك، نتيجة الجوع بعد ساعات الصيام الطويلة، لذا ينصح حسام موافي، بضرورة الابتعاد عن تلك العادة السيئة، لتجنب انتفاخ البطن، خاصة في شهر رمضان.

أضرار المشروبات الغازية

نصح موافي، بضرورة الاعتدال أثناء تناول الطعام، من أجل تجنب تلك الانتفاخات، ولا سيما أنها عند حدوثها تسبب عدم الراحة للشخص في يومه وعمله، بخلاف المشكلات النفسية، التي تؤثر سلبًا على مزاج الشخص ويصبخ في حالة عصبية، مؤكدًا أنه يجب الابتعاد عن المشروبات الغازية، سواء مع تناول الطعام أو بعده، من أجل إعطاء الجسم فرصة للهضم بشكل جيد، فضلاً عن المشاكل الصحية الأخرى، التي قد تسببها المشروبات الغازية.