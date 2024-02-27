«الأونروا»: ملامح المجاعة تظهر في غزة بسبب قيود إسرائيل على المساعدات

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إن الأوضاع الإنسانية في شمال القطاع كارثية ومأساوية لأبعد الحدود، كما أن ملامح المجاعة بدأت تتضح أكثر فأكثر.

وأضافت إيناس حمدان لـ«الوطن» أن مجرد الحصول على رغيف خبز أبيض في شمال القطاع أصبح من أكبر التحديات بالنسبة للسكان، وهناك شُح كبير في المواد الغذائية الأساسية مثل الدقيق والأرز، مؤكدة أنه من أصل 35 بعثة لإيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة تم السماح فقط لـ10 بعثات رغم شح المواد الغذائية والنقص الحاد في الطحين.

الأونروا: شمال غزة تعتبر منطقة معزولة

وبحسب حديث القائم بأعمال مدير الإعلام بالوكالة، شملت البعثات التي وصلت شمال غزة توزيع الأغذية في المقام الأول، بينما ظلت إمكانية وصول البعثات لدعم المستشفيات والمرافق الحيوية التي توفر خدمات المياه والنظافة الصحية والصرف الصحي من أغلب البعثات التي رفضت.

وأوضحت أن شمال غزة تعتبر منطقة معزولة بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي، وهناك عراقيل توضع على إيصال المساعدات لمنطقتي غزة والشمال، كما أن «الأونروا» تحاول إيصال قوافل المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة، مشيرة إلى أن الوكالة لا تتمكن في أغلب الأحيان من الحصول على التصاريح اللازمة من الجانب الإسرائيلي.

الأونروا: انخفاض بنسبة 50% في الإمدادات والمساعدات

وحسب تقارير «الأونروا»، هناك انخفاض بنسبة 50% في الإمدادات والمساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة مقارنة بتلك التي دخلت في شهر يناير من العام الجاري.

وأشارت «إيناس» إلى أن آخر مرة تمكنت «الأونروا» من إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال قطاع غزة كان منذ 23 يناير الماضي، قائلة: «هذه كارثة تحدث على مرأى ومسمع الجميع، ولابد من السماح بدخول قوافل المساعدات الغذائية بشكل منتظم لإغاثه السكان في شمال قطاع غزة».