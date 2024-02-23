«الأونروا» على حافة الانهيار.. مفوض الوكالة يستغيث بـ«الأمم المتحدة»

قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» فيليب لازاريني إن الوكالة وصلت إلى "حافة الانهيار"، وسط دعوات من دولة الاحتلال الإسرائيلي لتفكيكها، وتجميد تمويلها في ظل يعيش فيه قطاع غزة احتياجات إنسانية غير مسبوقة.

الوكالة أصبحت الآن مهددة بشكل خطير

ووجه لازاريني رسالة إلى دينيس فرانسيس رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء اليوم الجمعة، أوضح فيها أن قدرة الأونروا على الوفاء بالولاية الممنوحة لها بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 "أصبحت الآن مهددة بشكل خطير"، وفقا لموقع الأمم المتحدة.

تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة

وتابع أن الوكالة على حافة كارثة ضخمة من شأنها التأثير على السلام والأمن وحقوق الإنسان في المنطقة، وأن تفكيك الأونروا سيؤدي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في معالجة الأزمة الإنسانية في غزة على المدى القريب فضلا عن تفاقم الأزمة في الضفة الغربية، وحرمان أكثر من نصف مليون طفل من التعليم وتعميق الاستياء واليأس، وعلى المدى الطويل سينهى دورها في تحقيق الاستقرار.

وأكد أن دعوات الاحتلال لإغلاق الأونروا لا تتعلق بحياد الوكالة، بل بتغيير المعايير السياسية القائمة للسلام في فلسطين المحتلة وفقا للجمعية العامة ومجلس الأمن، إذ تمثل الوكالة شاهدا على معاناة لاجئي فلسطين.