الأونروا لـ«الوطن»: المساعدات لا تصل إلى شمال غزة.. والسكان يأكلون أوراق الشجر

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» كاظم أبو خلف، إن الوكالة تنتظر تحرك أي طرف لإدخال وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، مشيرًا إلى أن من يعمل على إدخال المساعدات، فـ«الأونروا» معه دائمًا وأبدًا.

وأضاف «كاظم»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الوكالة حاولت خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري أكثر من 75 مرة للدفع بالمساعدات إلى الشمال، ولم تنجح إلا في 12 مرة فقط، فلم يكن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بتوجه المساعدات إلى الشمال، وكانت آخر مرة وصلت المساعدات هناك يوم 23 من شهر يناير الماضي، أي منذ أكثر من شهر.

12 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة

وأشار المتحدث باسم «الأونروا»، إلى أن الوضع في قطاع غزة مأساوي وأصعب من أين يوصف، وخلال الوقت الحالي، تعمل 12 مستشفى فقط في غزة بشكل جزئي ومعها 3 مستشفيات ميدانية تعمل بطاقة محدودة، و17% من المراكز الصحية تعمل بشكل جزئي.

المتحدث باسم «الأونروا»: الفلسطينيون يبحثون عن أوراق الشجر والنباتات ليأكلونها

وأضاف أن الأمراض تنتشر أكثر ما بين الأطفال وكبار السن، كما أن الوضع الغذائي خطير خاصة في شمال القطاع، وربما يكون 80% من الجوعى في العالم موجودين في قطاع غزة، والعديد من الأطفال لديهم سوء تغذية حاد، وبدأ الناس بعد أن تناولت أعلاف الحيوانات إلى البحث عن أوراق الشجر والنباتات لتأكلها، والسرعة في التدهور ناحية الأمن الغذائي في فترة زمنية قصيرة هو أمر غير مسبوق عالميًا.

وبحسب «كاظم»، فالمساعدات الإنسانية تدخل إلى غزة بعد التنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لذلك فهي قليلة للغاية، ففي اليوم الواحد تدخل 88 شاحنة فقط مقارنة بأكثر من 500 شاحنة كانت تدخل قبل العدوان الإسرائيلي، مضيفًا: «تخيل تلك الفجوة ما بين الاحتياجات وما بين ما يدخل من مساعدات».

المتحدث باسم «الأونروا»: عملية نقل المساعدات إلى الشمال تجري بموافقة الجانب الإسرائيلي

وأكد أن عملية نقل المساعدات إلى شمال غزة تجري بموافقة الجانب الإسرائيلي، ويجب الضغط عليه من قبل القوى الدولية للسماح بدخول المساعدات ووصولها إلى شمال القطاع، كما يجب زيادتها، لأن الفلسطينيون سيموتون بسبب الجوع، أكثر من استشهادهم بسبب الحرب.

وكانت وسائل إعلام عبرية، أعلنت أن مجلس الحرب في إسرائيل صادق على نقل تجريبي للمساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة، وسط ضغوط دولية.