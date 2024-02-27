أستاذ علاقات دولية: مصر لا تمل من الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين

قال الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، إن مصر تتصرف منذ بداية الحرب على غزة من منطلق مسؤوليتها التاريخية؛ فهي لا تمل من الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن القاهرة أنشأت لأشقائنا مستشفى ميداني ومخيم في خان يونس وكأنها تبحث لهم عن سبل البقاء ومقومات الحياة التي يقضي الاحتلال عليها.

جهود مصر الدبلوماسية والإنسانية

وأشار «عاشور» خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، إلى أن مصر تخوض معارك دبلوماسية نيابة عن الشعب الفلسطيني، ولكن الأهم المعارك الإنسانية التي توفر أقل حق من حقوقهم كبشر وهو الحق في البقاء والحياة، مشيرًا إلى أن هذا هو الأساس الذي قامت عليه حقوق الإنسان والرسالات السماوية.

التهدئة في حرب غزة

وتابع: «التهدئة في الحرب لا تعني وقف إطلاق النار بل المقصود بها إقامة هدنة مؤقتة أو نقل تركيز العمليات النوعية التي تقوم بها إسرائيل»، مشيرًا إلى أن إدارة بايدن لها رؤية وهي التجارة بالأزمة تجاه المجتمع الإسرائيلي بالمسؤولية عن الحماية ضد أي تهديد من قطاع غزة فطالب بايدن بالتركيز على العمليات النوعية أي التركيز على الفصائل الفلسطينية.