لميس الحديدي: السندات المصرية في أعلى نقطة لها منذ عام بعد اتفاقية «رأس الحكمة»

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن ردود الفعل الإيجابية تتوالى بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، آخرها تصريحات مدير صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، لوكالة «روتيرز»، وأوضحت فيها أن الاستثمار الإماراتي الضخم علامة إيجابية لمصر، وأن استقرار مصر مهم للشرق الأوسط بأسره.

أشارت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على قناة «ON»، إلى أنه جرى حل كل القضايا الأساسية فيما يخص المفاوضات، متابعةً: «وتوقعت الانتهاء من الاتفاق في غضون أسابيع، وهو أول رد فعل إيجابي لمسؤول في صندوق النقد الدولي».

تفاؤل في السوق بعد صفقة رأس الحكمة

أكدت أن السوق كلها في حالة تفاؤل وانتظار لتنفيذ الصفقة، وتحرك البنك المركزي لضبط سعر الصرف أيًا كانت الآليات التي سوف يسكلها، مشيرة إلى أنه على صعيد السندات المصرية كانت الدولارية أو اليورو تشهد أعلى نقاط ارتفاع لها منذ عام تقريبًا.

وتابعت: «أتحدث هنا عن قمة السند وبالتالي تشهد تحسنًا ملحوظًا، ما يعكس دليل الثقة في السوق من قبل المستثمر الأجنبي، والسندات هي جزء من المديونيات ومصر ملتزمة بسداد التزامتها الخارجية».