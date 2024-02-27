غرفة الصناعات الهندسية: مشروع رأس الحكمة يعكس قدرة الدولة على جذب الاستثمارات

أشاد المهندس محمد عبد الهادي، عضو غرفة الصناعات الهندسية، بالتعاون الحالي بين مصر والإمارات بشأن الاستثمارات المشتركة في مشروع رأس الحكمة مؤكدًا أن توقيع عقود رأس الحكمة الاستثمارية يعكس قدرة الدولة المصرية علي جذب الاستثمارات الأجنبية الضخمة للسوق المصرية، قائلًا: «مصر لن تسقط وأكبر بكثير من أن تقع، ومصر ليست للبيع».

وقال محمد عبد الهادي إن أهم ما يميز التوقيع هو الموقف الداعم من الجانب الإماراتي الذي يؤكد أواصر الأخوة وعراقة العلاقات بين البلدين وقيادتيهما السياسية، فضلا عن أن المشروع عبارة عن استثمار حقيقي وليس قرضًا أو أعباء جديدة لكنها شراكة حقيقية ينتج عنها أرباح بنسبة 35% للجانب المصري.

أضاف أن هذه المشاريع سيكون لها تاثير إيجابي كبير على مدينة العلمين وستخلق انتعاشة كبيرة بالمنطقة خاصة أن مشروع رأس الحكمة سيعمل على تحويل المنطقة من موسمية الي شاغرة علي مدار العام.

وأشار عبد الهادي في بيان له إلى أن مشروع رأس الحكمة أضخم صفقة في تاريخ مصر، وستخلق طفرة عمرانية وحضارية وسياحية كبيرة من وراء تنمية منطقة رأس الحكمة، وهو ما سيتم من خلال الشراكة مع شركات القطاع الخاص المصري وبأيدي مصرية، ما يخلق رواجًا كبيرا وانتعاشة في مختلف الأنشطة بالسوق المحلية.

ضرورة الاستفادة من السيولة الدولارية المرتقبة

شدد على أهمية وضرورة الاستفادة من السيولة الدولارية المرتقبة وفق أولويات مدروسة حتي لا تتبخر بدون عوائد حقيقية على الاقتصاد والصناعة المصرية، موضحًا أن مشروع رأس الحكمة يتضمن استثمارا أجنبيا مباشرا بقيمة 35 مليار دولار، فضلًا عن الأموال المتوقعة من صندوق النقد الدولي بواقع 10 مليارات دولار، ومثلها تقريبا من الاتحاد الأوربي، بالإضافة الي تحويلات المصريين من الخارج التي تتجاوز اكثر من 20 مليار دولار سنويًا.

وطالب عبد الهادي بضرورة اتباع عدة سبل سريعة لاستكمال الاستفادة من المشروع بتحفيز العاملين في الخارج علي ضخ تحويلاتهم فضلا عن اتباع الدولة لنفس الآلية الاستثمارية لطرح مشروعات جديدة بنظام الشراكة والأرباح ، وليس بيع الأصول.

وقال إنه من المتوقع أن تسهم تطورات رأس الحكمة في فتح شهية العديد من المستثمرين في تنفيذ مشروعات مثيلة خلال الفترة المقبلة، واستعادة الثقة في قدرات الدولة المصرية ورؤيتها المستقبلية»، خاصة أن مثل هذه المشروعات تعد فرصة لحلفاء مصر الاقليميين لإثبات مدي إيجابيتهم نحو مساندة الاقتصاد المصري كما فعلت الإمارات.

تحسين الوضع الاقتصادي

وتوقع عبد الهادي مساهمة رأس الحكمة في تحسين الوضع الاقتصادي وتحديدا فيما يخص ضبط سعر صرف العملة وتضييق الفجوة التمويلية ، بالإضافة إلي أن ضخ سيولة دولارية كبيرة سينتج عنه سرعة تدبير العملة لاستيراد الخامات والمعدات واحتياجات المصانع وبالتالي زيادة الإنتاج والتصدير.