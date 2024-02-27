رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الجريدة الرسمية تنشر قرار إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

كتب:

شريف سليمان
06:25 م | الثلاثاء 27 فبراير 2024
مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 55 لسنة 2024، والذي نصت المادة الأولى منه على «تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 170 مليونا و800 ألف متر مربع ناحية محافظة مطروح وفقا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة، وذلك نقلا من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة». 

وتضمنت المادة الثانية: يودع هذا القرار بمكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم، ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الجريدة الرسمية.

اقرأ المزيد:

«الصحة» توجّه بإعداد دراسة لتطوير ورفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزي

منير فخري عبد النور: مشروع تطوير «رأس الحكمة» عظيم وإنقاذ لمصر

«زراعة البرلمان»: مشروع رأس الحكمة سيكون له مردود حقيقي على أسعار كل السلع

«رأس الحكمة» تهزم أهل الشر

وتأتي الرياح بما تشتهي رأس الحكمة

رئيس شعبة مواد البناء: مشروع «رأس الحكمة» سبب انخفاض سعر الحديد

مستشار وزير التموين: تطوير مشروع رأس الحكمة سينعكس عل كل السلع

غرفة السياحة: مشروعات رأس الحكمة ستوفر 300 ألف فرصة عمل
بقلم شريف سليمان