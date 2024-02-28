«خلطة العفريت».. وصفة سحرية لتنظيف السيراميك في أقل من 5 دقائق

تعد البقع الصعبة على السيراميك من التحديات التي تواجه السيدات عند تنظيف المنزل، حيث يصعب تنظيفها بسبب الدهون وغيرها، لذلك تبحثن عن وصفات سحرية لتنظيفه حتى يظهر بالشكل اللائق لها ولأسرتها ومنزلها.

خلطة العفريت لتنظيف السيراميك

يُعد السيراميك من أكثر الأماكن التي تتعرض إلى الدهون وقد يصعب تنظيفها، وهو ما يسبب حرج كبير لربة المنزل أمام ضيوفها.

ووفق ما نشره موقع «AA floors» هناك وصفة سحرية، أُطلق عليها «خلطة العفريت» وتتوفر جميع مكوناتها في المنزل، وقد تُرمى أيضًا في القمامة، إلا أنها يمكن أن تحافظ على نظافة السيراميك وإزالة الدهون من عليه.

ويمكن تحضير الوصفة السحرية «خلطة العفريت»، عن طريق بعض المواد المتوفرة في المنزل، والتي تتكون من أي نوع سائل تنظيف «خاص بالمواعين»، مسحوق غسيل بودرة، النشا، بطاس، كلور أبيض، وأخيرًا قشر فاكهة اليوستفندي، وقشر الليمون.

تحضير الوصفة السحرية

ولتحضير الوصفة السحرية أو خلطة العفريت، التي يمكن من خلالها إزالة الدهون من السيراميك، وخاصة في المطبخ، عليك اتباع التالي:

- نحضر إناء فارغ لخلط المكونات.

- إحضار قشر ما يقرب من 5 حبات من فاكهة اليوستفندي وليمون، ووضعهما داخل الإناء ومن ثم تزويدها بالماء حتى تغطى تماما، وتركها على نار هادئة حتى درجة الغليان.

- بعد مرور عدة دقائق من غليانها يتم تبريدها، وتخلط قشور اليوستفندي والليمون في الخلاط، ومن ثم يتم تصفيتها ما يقرب من 3 مرات، حتى يظل منها العصارة فقط.

- بعد الانتهاء من خلطها وتركها عدة دقائق «ترتاح»، يتم إضافة 3 ملاعق من النشا، ومعلقة كبيرة من المادة الكاوية «بطاس»، فضلًا عن إضافة نصف كوب من سائل التنظيف والمسحوق البودرة، والكلور الأبيض على حسب الحاجة.

يتم رش الخليط على الحائط وتركه لمدة 5 دقائق، وبعد الانتهاء من تنظيفها يتم استخدام قطعة من القماش «فوطة» ومسح المنطقة جيدًا، وتكرار هذا الأمر في جميع المناطق المراد تنظيفها.