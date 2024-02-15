حسام موافي يكشف عن أسهل طريقة للتخلص من آلام المعدة.. «وصفة سحرية»

تعد آلام المعدة من الأمراض الشائعة التي تصيب آلاف البشر وتؤرقهم خلال يومهم، حيث يستمر البحث عن الوصفات الطبيعية من أجل التخلص من تلك الآلام المزعجة، والتي تؤثر على الحالة المزاجية لدى الكثيرين، وأحيانا تصل إلى تأثيرها على نومهم وحياتهم الطبيعية.

أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني حسام موافي، حرص على تقديم وصفة سحرية من أجل التخلص من آلام البطن في خلال 30 يوما فقط، والتي تُحسن صحة القولون العصبي وتجعل عملية الإخراج أكثر سهولة.

حسام موافي يقدم وصفة سحرية للتخلص من آلام البطن

«هنصح بوصفة طبيعية ببلاش، إذا حرصت عليها 30 يوما ستختفي آلام البطن نهائيا»، هكذا كشف موافي في إحدى اللقاءات التلفزيونية عن الوصفة السحرية التي تخلصك من آلام البطن في غضون شهرا واحدا.

وتستعرض «الوطن» الوصفة التي نصح بها «موافي» للتخلص من آلام البطن:

- زبادي

- كمية كبيرة من الردة وتعقيمها من خلال تسخينها على النار في «طاسة»

- معلقتين عسل نحل

يؤكد موافي أن خلط تلك المكونات وأكلها في وجبة العشاء يوميا لمدة شهر ستخلص الشخص من آلام البطن التي تلازمه وتمنع تعرضه لـ«الإمساك»، موضحا: «يجب أكل برتقال وقراصيا مع تلك الوصفة، وهنا ستنتهي آلام البطن نهائيا».

أسباب آلام المعدة

وتتعدد أسباب آلام المعدة الشائعة، والتي يأتي أبرزها:

- اضطراب في القولون والذي ينتج عنه إخراج غازات بشكل أكثر من المعتاد.

- صعوبة في عملية هضم الطعام.

- الإسهال أو الإمساك.