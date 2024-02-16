وصفة سحرية بـ20 جنيها تمنع الشيب المبكر وتحل مشكلات الشعر

الحصول عن فروة رأس صحية والتخلص من الزيوت والقشرة، من أهم أسباب الحصول على شعر صحي لامع وطويل، وهناك وصفة سحرية لحل هذه المشكلات، تعتمد على زيت القرنفل وزيت الزيتون، إذ تمكن الشعر من استعادة نشاطه ونموه من جديد، وتخلصك من الشيب المبكر، وفقا لموقع «today» البريطاني.

فوائد زيت الزيتون بالقرنفل

يتمتع القرنفل بخصائص مضادة للالتهابات، لذا يجب أن يكون زيت القرنفل مفيدًا جدًا، إذا كنت تعاني من القشرة أو الإكزيما أو اضطرابات فروة الرأس الأخرى، وبجانب ذلك تعمل زيوت القرنفل والزيتون أيضًا على ترطيب وتغذية فروة الرأس الجافة مع تحفيز جذور الشعر وتحسين الدورة الدموية، وبالتالي فهو أيضًا دفاع قوي ضد تساقط الشعر.

شعر ناعم ولامع

يحتوي كلا من زيت الزيتون والقرنفل على مضادات الأكسدة، ويعمل على إزالة السموم وإضافة الرطوبة إلى فروة رأسك، ويتغلغل في جذع الشعرة؛ كما أن لها تأثيرًا مرطبًا، مما يجعل شعرك أكثر نعومة وأكثر سهولة في التصفيف.

ويعتبر زيت القرنفل رائعًا بشكل خاص للشعر المجعد، لأن أنواع الشعر هذه تميل إلى أن تكون أكثر جفافًا وتتطلب مزيدا من الترطيب.

تمنع الشيب المبكر

إذا لاحظت بعض الشعر الرمادي فلا داعي للقلق، كل ما عليك فعله البدء في استخدام زيت القرنفل أو ماء القرنفل مع زيت الزيتون على الفور للمساعدة في تأخير الشيب المبكر.

الخصائص المضادة للأكسدة الموجودة في القرنفل تمنع الجذور الحرة من إتلاف صبغة شعرك، بالتالي سيدوم لون شعرك الرائع لفترة أطول، ويُباع القرنفل بـ10 جنيهات وزيت الزيتون يمكن شرائه بالجرامات بـ10 جنيهات.

طرق أخرى لعمل خلطة زيت القرنفل

استخدام زيت القرنفل أو معجون القرنفل أو زيت القرنفل المخفف عن طريق خلطه مع زيوت أخرى، مثل زيت إكليل الجبل وزيت جوز الهند وزيت اللوز وغيرها، وهذه الخلطة السحرية تحفز نمو الشعر لمحتواها من فيتامين K، بيتا كاروتين، الأوجينول، ومجموعة من مضادات الأكسدة.

وتحفز المواد المغذية المختلفة الموجودة في القرنفل تحفز بصيلات الشعر وتضمن الدورة الدموية بشكل أفضل، مما يؤدي إلى نمو أسرع للشعر، وتساعد على تقوية وتكثيف شعرك، لذلك إذا كنت تعاني من تساقط الشعر، جرب ماء القرنفل أو زيت القرنفل للمساعدة في علاج الموقف.