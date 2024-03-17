ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟.. المفتي يوضح ثوابها (فيديو)

ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟ سؤال يرغب عدد كبير من المسلمين في معرفته، حتى يتمكنوا من المواظبة على الصلاة، وبحسب تصريحات الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، تعتبر صلاة التراويح من السنن المؤكدة التي واظب عليها الرسول، وأمر الأمة بها.

ما حكم صلاة التراويح في رمضان

وقال المفتي في إجابته على سؤال ما حكم صلاة التراويح في رمضان؟ إن المسلمين يقبلون على صلاة التراويح منذ عهد الرسول حتى هذا الوقت.

حكم صلاة التراويح في رمضان

وأضاف المفتي عبر مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء المصرية على قناتها بموقع «يوتيوب» يتحدث خلاله عن حكم صلاة التراويح في رمضان، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه»، موضحا أن الإنسان يحافظ على هذه الصلاة؛ لأنها مرتبطة ومقرونة بشهر رمضان، الذي لا يأتي سوى مرة واحدة في العام.