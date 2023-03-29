حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها.. دار الإفتاء توضح

تساؤلات كثيرة تدور في أذهان كثيرين عن حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، وذلك في محاولة للتقرب إلى الله عزوجل في شهر رمضان المبارك عبر هذه الصلاو، وقد تلقت دار الإفتاء المصرية تساؤلا عبر موقعها الرسمي، وكان نصه:«هل يجوز صلاة التراويح في المنزل؟».

حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها

وردت دار الإفتاء على حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، حيث أوضحت أن جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة أتفقوا على أن صلاة التراويح جماعة أفضل من صلاتها في البيت، ولكن يجوز للمسلم الصلاة في أي مكان.

عدد ركعات صلاة التراويح

وعن حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها، أوضحت دار الإفتاء أن صلاة الجماعة تُسن في التراويح، وهي 20 ركعة بـ10 تسليمات في كل ليلة من ليلاي رمضان، بين صلاة العشاء وطلوع الفجر.

واستدلت دار الإفتاء عن حكم صلاة التراويح في البيت وعدد ركعاتها بما رُوي عن عائشة رضى الله عنها، أنَّه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خَرَج من جوف الليل في ليالي من رَمَضان وصلَّى في المسجد وصلَّى الناس بصلاته فيها، وتَكَاثرُوا فلم يخرج لهم في الرابعة، وقال لهم صبيحتها: «خَشِيتُ أَن تُفْرَضَ عَلَيكُم صَلَاةُ الليلِ فتَعجَزُوا عَنهَا».