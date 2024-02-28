مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: انعدام الأمن الغذائي في غزة بلغ مستويات مدمرة

قال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة السفير رياض منصور، إنّه بحلول أوائل الشهر الحالي صدر تقرير مشترك عن فاو وبرنامج الغذاء العالمي، تناول الأمن الغذائي في فلسطين، وأشار إلى أنّ سكان غزة بالكامل يعانون انعدام الأمن الغذائي الشديد.

وأضاف في كلمته خلال جلسة بمجلس الأمن الدولي تناقش انعدام الأمن الغذائي في غزة: «هذه أعلى حصة من الناس الذين صنفوا بهذا التصنيف في أي منطقة أو دولة على مستوى العالم».

وتابع: «انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مستويات مدمرة، ويعتبر أكثر من نصف مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة».

وواصل: «المجاعة حدثت وتزداد سوءً يوما بعد يوم، وإسرائيل مستمرة في هذا العدوان الإجرامي، شعب بكامله قد جُرد من كرامته وسبل عيشه، وأصبح يعتمد بشكل كامل على المساعدة الإنسانية والتي لا تصلهم من الأساس».