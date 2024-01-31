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معرض القاهرة الدولي للكتاب

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: الأوضاع في غزة كارثية ويجب إدخال مساعدات كافية

كتب:

منى صلاح
06:06 م | الأربعاء 31 يناير 2024
رياض منصور

رياض منصور

أكد مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، أنه يجب وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الكافية لسكانه، والتصدي للمحاولات الإسرائيلية للتهجير القسري، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «علينا أن نحشد الجهود لإنهاء الحرب على قطاع غزة، ويجب أن تصبح عضوية فلسطين بالأمم المتحدة كاملة».

أشار إلى أنَّ الأوضاع في قطاع غزة «كارثية»، ويجب أن تعمل المؤسسة الأممية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

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