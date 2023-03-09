مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يحذّر من تدهور خطير في الأراضي المحتلة

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، بـ3 رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر «موزمبيق»، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن التدهور الخطير للحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا» اليوم، أنّ منصور نوه بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مخيم جنين للاجئين مرة أخرى في السابع من الشهر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، وهم محمد وائل غزاوي (26 عاما) وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاما) وزياد أمين الزريني (29 عاما) ومعتصم ناصر الصباغ (22 عاما) ومحمد أحمد سالم خلوف (22 عاما) وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاما)، إلى جانب إصابة ما لا يقل عن 26 آخرين، 3 منهم بجروح خطيرة.

وأشار منصور أيضا إلى إصابة الفتى الفلسطيني محمد نضال سليم (15 عامًا) واثنين آخرين بجروح خطيرة خلال هجوم آخر لقوات الاحتلال على بلدة عزون بالقرب من قلقيلية، منوها بأنّ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام الحالي بلغ 74 شخصًا، بينهم 14 طفلًا.

ولفت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تفعل شيئا لوقف عنف المستوطنين أو لحماية المدنيين الفلسطينيين، بل كانوا يحتفلون معهم ويهتفون «حوارة تم غزوها»، ونوه إلى أن هذا انعكاس آخر للإرهاب المنهجي والعنف والعنصرية واللاإنسانية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بشكل يومي في ظل هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي ونظام الفصل العنصري، بما في ذلك تصريحات المستوطن اليميني المتطرف سموتريتش، الذي يشغل حاليا منصب وزير المالية الإسرائيلي، بشأن «القضاء على قرية حوارة».