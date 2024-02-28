الفصائل سبقت جنود الاحتلال الإسرائيلي.. ماذا حدث في كمين حي الزيتون؟

كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن تفاصيل كمين حي الزيتون الذي قتل فيه ضابطين وأصيب 7 آخرين بجروح خطيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

تفاصيل كمين حي الزيتون

وأوضح الصحيفة العبرية، أن جنودا بجيش الاحتلال ضمن صفوف لواء جفعاتي، كانوا في مهمة بحي الزيتون في شمال غزة حين حاصروا منزلا، لكن يبدو أن الفصائل الفلسطينية سبقتهم إلى هناك وتم تفخيخ المنزل، وبمجرد الاقتراب من المنزل وقع تفجيرا ضخم أسفر عن مقتل ضابطين من لواء جفعاتي وإصابة 7 آخرين بجروح خطيرة.

وأفادت الصحيفة، أن اللواءين المقتولين هما الرائد يفتاح شاهار قائد سرية في كتيبة جفعاتي، (25 عاما) ومن سكان موشاف فاران، والثاني هو النقيب إيتاي سيف قائد فصيلة في الكتيبة صاحب الـ24 عاما ويعيش في روهام.

جدير بالذكر بعد كمين حي الزيتون ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بد الاجتياح البري في قطاع غزة إلى 242 عسكريا، و582 منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، وأصيب 2981 جنديا بينهم 465 حالة صعبة.