محافظ القاهرة يتابع إصلاح ماسورة مياه في حي الزيتون

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة، أعمال الانتهاء من إصلاح وتغيير ماسورة مياه قطر 1000 وإعادة الشيء لأصله في شارع ابن الحكم من ميدان الحلمية بحي الزيتون.

أعمال الرصف

وشدد محافظ القاهرة على سرعة الانتهاء من أعمال الرصف وإعادة الشيء لأصله لتيسير حركة المرور والمواطنين، وذلك بحضور رئيس حي الزيتون والأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية.