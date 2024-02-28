جامعة جنوب الوادي تنظم حملة تبرع بالدم لصالح مرضى «شفاء الأورام» في الأقصر

استقبل الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، وفد مستشفى شفاء الأورمان، لبحث سبل التعاون المشترك والاتفاق على حملة التبرع بالدم لصالح المرضى.

حملة للتبرع بالدم

وبحسب بيان جامعة جنوب الوادي، ضم الوفد العميد إبراهيم كمال مدير جمعية الأورمان بالأقصر، والدكتور محمد يعقوب مدير بنك الدم، وعبدالهادي عبدالوهاب أحمد مدير جمعية الأورمان بقنا.

وجرى الاتفاق خلال اللقاء، على تدشين حملة للتبرع بالدم لصالح مستشفى شفاء الأورمان، وستبدأ الحملة خلال الأسابيع المقبلة.

صرح طبي لعلاج مرضى السرطان

وأشاد «عكاوي» بالمستشفى إذ يعد صرحا طبيا لعلاج مرضى السرطان، في حين عبر الوفد عن تطلعه لمزيد من التعاون مع جامعة جنوب الوادي كصرح علمي عظيم في مجال التدريب وتبادل الخبرات العلمية والتعليمية.

وأكد أنّ الجامعة تؤدي دورها نحو المؤسسات والمجتمع المحيط بها بكلفة الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة، وتولي اهتمامًا كبيرًا بالخدمات الطبية للمرضى.