افتتاح الدورة العربية الـ18 لخماسيات كرة القدم في جامعة جنوب الوادي

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، افتتاح الدورة العربية الثامنة عشر لخماسيات كرة القدم، والتي تنظمها جامعة جنوب الوادي.

جاء ذلك بحضور الدكتور بدوي شحات بدوي نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب والتعليم، والدكتور محمد سعيد نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وخدمة البيئة، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، والدكتور محمد صبحي حسانين النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، والدكتور عرفة سلامة سكرتير الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، والدكتور أشرف موسى مدير الدورة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.

البطولة العربية لخماسيات كرة القدم

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الدورة تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، في الفترة من 25 وحتى 29 فبراير الجاري.

وأشار إلى أنه يشارك في الدورة 15 جامعة مصرية وهي: بنها – المنيا – الإسكندرية – المنيا الأهلية – سوهاج – المصرية للتعليم الإلكتروني الأهلية – هليوبوليس – المستقبل – عين شمس – حلوان – سيناء – النيل – النهضة – جنوب الوادي الأهلية، بالإضافة إلى جامعة جنوب الوادي.

توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة حريصة على تنظيم مثل هذه الفعاليات بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين طلاب الجامعات، وزيادة برامج وأنشطة المجلس العربي للأنشطة الطلابية للممارسة والمنافسة المنظمة من خلال تلك اللقاءات وإكساب الطلاب الخبرات والمهارات والسلوك القويم التي تتصف بها قواعد وقوانين الأنشطة الطلابية.