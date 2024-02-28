السيسي لشباب وفتيات «قادرون باختلاف»: اليوم بتاعكم جميل أوي وبنعيش عليه طوال السنة

وجهت إنجي محمد الطالبة من ذوي الهمم بكلية الألسن جامعة المنيا قسم اللغة الإيطالية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه واهتمامه بذوي القدرات الخاصة، ليرد عليها رئيس الجمهورية قائلًا «أنا اللي بشكركم».

وتقدم الرئيس السيسي بالشكر إلى الطفلتين ريماس وإنجي والفنان شيكو، مرحبًا بهما، إذ قدما فقرة أمام رئيس الجمهورية.

وأضاف الرئيس السيسي خلال حديثه في احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، «أنا اللي بشكركم، اليوم بتاعكم ده بيبقى يوم جميل أوي، وبنعيش عليه السنة كلها»، وردت ريماس قائلة «يوم جميل علشان حضرتك معانا".