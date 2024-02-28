بدء احتفالية قادرون باختلاف بحضور الرئيس السيسي

قالت أمل مبدة، رئيس الاتحاد المصري للإعاقة الذهنية، إنّ احتفالية «قادرون باختلاف» تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا في نسختها الخامسة.

الأشخاص ذوي الإعاقة

وتشهد الاحتفالية حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعراض النماذج الملهمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، والذين استطاعوا تحويل الإعاقة إلى طاقة، فضلا عن استعراض المميزات الخاصة ببطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة في ظل الدعم اللامحدود الذي توليه الدولة والقيادة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتحظى الاحتفالية باهتمام كبير من قبل وزارة الشباب والرياضة، فمنذ إطلاق النسخة الأولى منها ويشارك بها المتميزون والمبدعون من أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، وبحضور أولياء أمورهم لتسلط الضوء على إبداعاتهم المختلفة.