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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يشهد احتفالية «قادرون باختلاف» (بث مباشر)

كتب:

نرمين عفيفي
10:08 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات.

 

 

 

 

 

 

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بقلم نرمين عفيفي