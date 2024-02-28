الرئيس السيسي يشهد احتفالية «قادرون باختلاف» (بث مباشر) كتب: نرمين عفيفي 10:08 ص | الأربعاء 28 فبراير 2024 الرئيس عبدالفتاح السيسي يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فعالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، والمقامة بمركز المنارة للمؤتمرات. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: نعتز بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة للحفاظ على الوطن وحماية أمنه القومي عضو تنسيقية شباب الأحزاب: الرئيس السيسي رسخ لمبدأ المواطنة كملف إنساني فريدة الشوباشي: الحوار الوطني الاقتصادي من أهم قرارات الرئيس السيسي انطلاق النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف بحضور السيسي بعد قليل السيسي المنارة قادرون باختلاف بقلم نرمين عفيفي