تصدير 44 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا إلى إندونسيا

أعلنت هيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة الهيئة 10 سفن، وجرى تداول 67 طن بضائع عامة ومتنوعة، 926 شاحنة و170 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 12500 طن بضائع، 413 شاحنة و 155 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع، 513 شاحنة و15 سيارة.

وأوضحت أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة دليلة بينما تغادر السفينة «DORO» وعلى متنها 44000 طن فوسفات تصدير إلى إندونيسيا، وثلاث سفن وهي الحرية 2، بوسيدون إكسبريس وأمل، فيما استقبل الميناء أمس أربع سفن وهي الحرية 1، بوسيدون إكسبريس، الحرية 2 وأمل وغادرت السفينة دليلة.

تداول 1870 طن بضائع

وأكدت أنه تم تداول 1870 طن بضائع و200 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الأربع وهي أور، أيلة، كوين نفرتيتي وبريدج، كما شهد ميناء الزيتيات استقبال السفينة «ALMA MARINA» وعلى متنها 8000 طن سولار وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1717 راكب بموانيها.