رنا رئيس ترتبك أمام السيسي.. والرئيس يطمئنها ويمازح طفلة من ذوي الهمم: مش تساعدي الفنانة

ارتبكت الفنانة رنا رئيس خلال تقديمها إحدى فقرات احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتدخل الرئيس السيسي خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» «متتوتريش ولا حاجة.. ليه تتوتري»، لترد الفنانة «حضرتك ليك هيبة»، ليردّ الرئيس «ربنا يوفقكم.. كملي كلامك».

ورحب الرئيس السيسي بالطفلة رقية محمود عبدالله من أطفال «قادرون باختلاف» والتي قدمت الفقرة مع الفنانة رنا رئيس، قائلًا: «إزيك يا رقية.. أنا سعيد إنّي بشوفك.. مش تساعدي الفنانة؟».