دار الكتب والوثائق: خصم 25% خلال المشاركة في معرض جامعة القاهرة

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، تقديم خصومات 25% على مشاركتها في معرض جامعة القاهرة، بعنوان «Ready to Read» الذي يستمر في المكتبة المركزية الجديدة بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، في الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس المقبل، ويستقبل الزوار يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا عدا يوم الجمعة.

مشاركة متميزة من دار الكتب في معرض جامعة القاهرة

وأشادت المكتبة المركزية بجامعة القاهرة بمشاركة دار الكتب والوثائق القومية في معرض الكتاب بالمكتبة، ووصفتها عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» بـ«المتميزة»، حيث تشارك دار الكتب والوثائق القومية بعدد كبير من إصداراتها المتنوعة التي تغطي مختلف المواضيع والتخصصات، لتلبية اهتمامات وتطلعات جميع الزوار، وذلك بنسبة خصم تصل إلى 25%

ويشارك في معرض جامعة القاهرة السنوي للكتاب العديد من دور النشر الحكومية والخاصة، منها قطاعات وزارة الثقافة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب، ودار الكتب والوثائق، وكذلك دار المعارف، إلى جانب إصدارات الجامعة وعدد من كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها، كما أعلنت الجامعة تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية المتنوعة المصاحبة للمعرض.