القائمة الكاملة لإصدارات دار الكتب والوثائق في معرض القاهرة.. تبدأ من 20 جنيها

أعلنت دار الكتب والوثائق المصرية القائمة الكاملة لإصداراتها المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ55، في الفترة من 24 يناير الحالي، وحتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

أسعار إصدارات دار الكتب

أوضحت القائمة سعر كل إصدار، وتبدأ الأسعار من 20 جنيها.

يشارك في المعرض هذا العام 1200 دار نشر من 70 دولة، وتتوفر إصدارات دار الكتب والوثائق بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بصالة 2 جناح B2.

وتحمل الدورة الحالية من معرض الكتاب شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وجرى اختيار سليم حسن عالم المصريات شخصية المعرض، ويعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل، إلى جانب اختيار النرويج ضيف شرف المعرض.

القائمة الكاملة لإصدارات دار الكتب والوثائق في معرض الكتاب

القائمة الكاملة لإصدارات دار الكتب والوثائق في معرض الكتاب من هنــــــــــــــــا