«التعليم» تطلق مسابقة «اصنع كتابك الإلكتروني» لطلاب المدارس.. جوائز مالية

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بتنظيم مسابقة فنية للأطفال تحت عنوان اصنع «كتابك الالكتروني»، إذ يختار الطفل أي كتاب أو قصة غير الكتب المدرسية، ثم يلخصه وتحويلة إلى كتاب إلكتروني «Photoshop -Premier After Multimedia» باستخدام أحد برامج المالتي ميديا Word أو أي برنامج آخر يفضله، فيما عدا برنامج effect Adobe photo flash.

تفاصيل مسابقة اصنع كتابك

أكدت الوزارة أن المسابقة الفنية اصنع كتابك الإلكتروني تهدف إلى تنمية مهارة القراءة، واكتشاف قدرات الأطفال في المجال الإلكتروني، وفقا للشروط التالية:

- يشترك الأطفال من سن 7: 18

- المرحلة الأولى من 7: 12

- المرحلة الثانية من 13: 18

- يكتب الطفل على العمل البيانات التالية: اسمه رباعي - جنس - رقم الهاتف ( المنزلي - المحمول)- تاريخ ميلاده - العنوان بالكامل: المحافظة - اسم المدرسة وعنوانها و الإدارة التعليمية التابع لها أو أي جهة أخري مشارك عن طريقها - البريد الإلكتروني ( الإيميل ) - اسم المشرف.

- يرسل المتسابق صورة من شهادة ميلاده وصورة شخصية حديثة يكتب خلفها اسمه، وصورة من بطاقة ولى الأمر.

- يرسل العمل على C.D أو DVD

- يكتب على العمل: اسم المتسابقة ( اصنع كتابك الإلكتروني).

- يحق للمتسابق المشاركة بعمل أو أكثر.

شروط المسابقة

- يكتب على العمل اسم المسابقة مسابقة اصنع كتابك الإلكتروني للعام 2023/ 2024، واسم المشارك فيه.

- من الممكن أن يكون العمل بمشاركة جماعية.

- يحضر المتسابق في يوم التحكيم الذي يحدد من جانب لجنة التحكيم لمناقشتة في كتابة الإلكتروني، من حيث محتوى الكتاب الذي جرى تلخيصه واختيارة للبرنامج إذا أمكن.

- في حالة عدم استكمال البيانات أو الالتزام بالشروط سيتم استبعاد العمل.

- تحجب الجائزة بعد شهر من إعلان الفائزين بالمسابقة

- آخر موعد لتلقى الأعمال يوم الثلاثاء 30 إبريل.

- تشكل لجنة تحكيم من أساتذة متخصصين من خارج المركز وداخله.

- جوائز مالية وميداليات ذهبية وفضية وشهادات تقدير للفائزين، ومجموعة من إصدارات المركز.