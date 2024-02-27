موعد امتحانات الترم الثاني.. وزارة التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ‎موعد امتحانات الترم الثاني مؤكدة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمدارس، مشددة على الانتهاء من كل الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدارس، وضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية وتعريفعم بمواعيد فترات البث والمشاهدة والإعلان للمقررات داخل المدارس.

‎موعد امتحانات الترم الثاني

وأوضحت الوزارة، أن ‎امتحانات الترم الثاني تبدأ يوم السبت الموافق 25 مايو 2024، وذلك لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، ويخصص الأسبوع الأخير من الدراسة للمراجعة لجميع الصفوف، مشددة على ضرورة استفادة الطلاب من إتاحة مواد تعليمية وتدريبية مجانا على موقع الوزارة وتوفير نسخة ورقية للاطلاع عليها.

وبالتزامن مع الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، شددت الوزارة على قياس ردود الأفعال والتقييم من أجل التطوير والتحديث، والانتهاء من إنشاء غرفة عمليات بالمديريات والإدارات التعليمية، لتحقيق أعلى معدلات الأمان والحماية والسلامة للطلاب والعاملين.

تعليمات مهمة بشأن ‎امتحانات الترم الثاني

كما شددت وزارة التربية والتعليم، على ضرورة متابعة الامتحانات التي تجري على مستوى المحافظة باستمرار، وعدم استخدام التليفون المحمول نهائيًا، ورصد حالات الغش بكل أنواعها وباستخدام شتى الوسائل، والالتزام بالقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لافته إلى أن الامتحانات ستعقد في المدارس في لجان مؤمنة ومُراقبة جيدا.