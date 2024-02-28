حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي وجروبات أولياء الأمور والذي قيل إنه يخص جدول امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة 2024 الدور الأول المقترح تطبيقه هذا العام واعتماده من وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه لا صحة لجدول امتحانات الثانوية العامة 2024 المتداول، والذي يزعم فيها أن الامتحانات تبدأ يوم 15 يونيو للمواد غير المضافة للمجموع، وبدء امتحانات المواد الأساسية يوم 23 من نفس الشهر.

وتابع المصدر أنه تم تحديد موعد امتحانات الثانوية العامة الدور الأول ليكون 10 يونيو المقبل للمواد الغير مضافة للمجموع، لتبدأ امتحانات المواد الأساسية بداية من 22 يونيو بعد عيد الأضحى، مشيرا إلي أنه سيتم عقد اجتماعا مع اتحاد طلاب مصر لمناقشة قبل إعلانه.

وقال المصدر، أن وزير التربية والتعليم وجه اللجنة المسؤولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024، بمراعاة المواعيد بين المواد للشعبتين العلمة والأدبية، وحتي يتاح للطلاب المراجعة قبل الامتحانات، لافتاً إلي أنه سيتم إعلان الجدول خلال شهر مارس المقبل.