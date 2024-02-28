مُسيرة أوكرانية ترصد جسما غامضا في السماء.. طبق طائر أم سراب؟

نشرت صحيفة «ديلي ميل» الأمريكية تقريرا عن جسم غريب التقطته كاميرا طائرة بدون طيار، تابعة للكتيبة 406 الأوكرانية والغريب أن الفيديو تم التقاطه عبر واحدة فقط من أكثر من 300 طائرة بدون طيار ذات رؤية حرارية تابعة الأوكرانية، وهو ما أثار حيرة المراقبين الذين وصفوه بانه جسم غامض لا يتحرك.

ويشبه الجسم الغامض الذي ظهر في سماء أوكرانيا طبق طائر في السماء دون تحرك ويشبه الجسم المجهول، المعروف بـ«بغداد فانتوم»، الذي رصد في سماء العراق في مايو 2022 بواسطة كاميرا الأشعة تحت الحمراء لطائرة بدون طيار تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

ما هي طبيعة الجسم الغامض؟

وتشغل ظاهرة الأجسام الغامضة والأطباق الطائرة المجهولة الباحثين والعلماء، وعلى رأسهم وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» إذ أُطلق تحقيق مستقل في وقت سابق بقيادة مجموعة من العلماء البارزين وخبراء الطيران حول الموضوع ولكن لم تنشر نتائجه حتى الان.

ولاحقا استبدل مصطلح «الأجسام الطائرة المجهولة»، بعبارة «ظواهر شاذة غير محددة»، لعدم الاعتماد على التكهنات بزيارة كائنات فضائية لكوكبنا لتفسيرها.

ظاهرة فاتا مورجانا

وأرجع بعض المتابعين، وفقا لديلي ميل الأمر إلى ظاهرة السراب المعروفة باسم فاتا مورجانا، وهو اسم أحد الأساطير الإيطالية وهي ظاهرة بصرية تصنف من أنواع السراب تظهر في البحر أو على اليابسة، وهو سريع التغير، ويُظهر الأشياء على شكل مضغوط أو ممطوط.