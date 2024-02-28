اقتران القمر مع النجم سبيكا الليلة.. ظاهرة فلكية تحدث للمرة الثانية في فبراير

ظاهرة فلكية مرتقبة تشهدها سماء تشهد سماء مصر الليلة، تحدث للمرة الثانية خلال شهر فبراير، وهي اقتران القمر بالنجم سبيكا، والذي تقدر كتلته بنحو 11 مرة من كتلة الشمس، بينما يبعد عن الأرض 260 سنة ضوئية.

في التاسعة والنصف مساء اليوم الموافق 28 فبراير، ستكون قادرا على رؤية المشهد الذي يزين سماء مصر الليلة، بحسب دكتور أشرف تادرس أستاذ علم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، الذي كشف عن موعد الظاهرة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك».

معلومات عن النجم العملاق سبيكا الذي يقترن مع القمر الليلة.. ماذا يحدث في سماء مصر؟

ما هو النجم سبيكا الذي يقترن مع القمر الليلة؟، يسمى هذا النجم بـ«السماك الأعزل» أو السنبلة»، ويعد أشد النجوم تألقًا في كوكبة العذراء، بينما يأتي ترتيبه الخامس عشر ضمن قائمة أكثر النجوم لمعانا.

اقتران القمر.. سبيكا العملاق من ألمع 20 نجما في سماء الليل

«السماك الأعزل» هو سنبلة القمح في يد العذراء، وفقا لوكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، وكان معروفًا لدى قدماء المصريين باسم «منات» عن الآلهة هاتور، وبني له معبد عام 3200 قبل الميلاد.

سبيكا أو (Spica)، الذي يعد من ألمع 20 نجمًا في سماء الليل، ويفوق لمعان الشمس بـ13.5 مرة، كما يقع على بعد 250 ± 10 سنة ضوئية من الشمس، ويعتبر نجم ثنائي طيفي ومتغير إهليلجي دوار، نظام نجميه قريبان جدًا من بعضهما البعض، فهما على شكل بيضة وليس كروي، ولا يمكن فصلهما إلا عن طريق أطيافهما، النجم الأساسي هو عملاق أزرق ونجم متغير من نوع Beta Cephei .