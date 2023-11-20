تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم (فيديو)

كشف جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل اليوم، موضحا أن كل الأجرام السماوية لها مدار محدد ومن الممكن أن يحدث اقتران بين نجمين أو عدد من الاجرام السماوية.

القمر يقترن اليوم مع كوكب زحل

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد»، المذاع على قناة « ten»، إن القمر يقترن اليوم مع كوكب زحل، وكوكب زحل أحد الكواكب المتميزة بحلقاته.

ظاهرة الاقتران تظهر مع غروب الشمس اليوم

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في مداخلته مع الإعلامية ياسمين سيف، أن ظاهرة الاقتران تظهر مع غروب الشمس اليوم ولكن الفترة الحالية بها غيوم وسحب في السماء وبالتالي تقل فرص رؤية ظاهرة اقتران القمر في السواحل الشمالية.

يمكن رؤية ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بالعين المجردة

واختتم رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يمكن رؤية ظاهرة اقتران القمر بكوكب زحل بالعين المجردة، وفي يوم 25 نوفمبر سيكون هناك اقتران للقمر مع كوكب المشترى.