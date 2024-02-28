الإعلامي هاني حتحوت لشاب من ذوي الهمم: هتطلع معايا في البرنامج تحلل مباراة القمة
كتب:
حسن سمير
12:30 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الإعلامي هاني حتحوت والشاب عبد الرحمن مصطفى كامل
طالب الإعلامي هاني حتحوت، الشاب عبد الرحمن مصطفى كامل، يبلغ من العمر 23 عامًا «تحدي إعاقة ذهنية» حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، باستضافته اليوم في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، لتحليل مباراة الأهلي والزمالك.
جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، التي نقلته قناة «إكسترا نيوز» بحضور الرئيس السيسي.