الإعلامي هاني حتحوت لشاب من ذوي الهمم: هتطلع معايا في البرنامج تحلل مباراة القمة

طالب الإعلامي هاني حتحوت، الشاب عبد الرحمن مصطفى كامل، يبلغ من العمر 23 عامًا «تحدي إعاقة ذهنية» حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات إدارية، باستضافته اليوم في برنامج «الماتش» المذاع عبر قناة صدى البلد، لتحليل مباراة الأهلي والزمالك.

جاء ذلك خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة، التي نقلته قناة «إكسترا نيوز» بحضور الرئيس السيسي.