الطالبة صفاء طه تشكر الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف: أنت معجزة مصر

وجهت صفاء طه الطالبة في كلية الإعلام، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون بإختلاف»، قائلة:«أنا عاوزة أشكر كل أصحابي اللي ظهروا معايا في الفيديو، وعاوزة أقولكم أن مصر مليئة بقادرون بإختلاف وأنجح كمان».

وقالت الطالبة صفاء خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» في نسختها الخامسة، الذي نقلته قناة «اكسترا نيوز» للرئيس السيسي: «حضرتك معجزة مصر»، ورد الرئيس السيسي:« أنا سعيد بيكي ياصفاء، منورة الدنيا كلها ومتشكر أنك حضرتي وأسعدتينا وفرحتينا بضحكتك».

وتابع الرئيس السسي :«احنا في عالم عدم اليقين، والظن مش بنشوف كل حاجة، لكن يجي اليوم دا وهنشوف كل حاجة، اليوم هتكونوا في السماء واحنا في الأرض بننظر إليكم ونقولكم أوعوا تسيبونا».