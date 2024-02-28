رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

الطالبة صفاء طه تشكر الرئيس السيسي في احتفالية قادرون باختلاف: أنت معجزة مصر

كتب:

حسن سمير
12:13 م | الأربعاء 28 فبراير 2024
الطالبة صفاء طه

الطالبة صفاء طه

وجهت صفاء طه الطالبة في كلية الإعلام، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية «قادرون بإختلاف»، قائلة:«أنا عاوزة أشكر كل أصحابي اللي ظهروا معايا في الفيديو، وعاوزة أقولكم أن مصر مليئة بقادرون بإختلاف وأنجح كمان». 

وقالت الطالبة صفاء خلال احتفالية «قادرون بإختلاف» في نسختها الخامسة، الذي نقلته قناة «اكسترا نيوز» للرئيس السيسي: «حضرتك معجزة مصر»، ورد الرئيس السيسي:« أنا سعيد بيكي ياصفاء، منورة الدنيا كلها ومتشكر أنك حضرتي وأسعدتينا وفرحتينا بضحكتك».

وتابع الرئيس السسي :«احنا في عالم عدم اليقين، والظن مش بنشوف كل حاجة، لكن يجي اليوم دا وهنشوف كل حاجة، اليوم هتكونوا في السماء واحنا في الأرض بننظر إليكم ونقولكم أوعوا تسيبونا».

اقرأ المزيد:

عرض فيلم تسجيلي لملهمين من ذوي الهمم خلال احتفالية «قادرون باختلاف»

«المستقلين الجدد»: احتفالية «قادرون باختلاف» ترفع شعار حق المواطنة لكل المصريين

جبر الخواطر في «قادرون باختلاف».. مشاهد مؤثرة للرئيس السيسي مع الأطفال

تامر عاشور يطلق أغنية لدعم أهل غزة على هامش احتفالية قادرون باختلاف
بقلم حسن سمير