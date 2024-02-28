كيف بدأت احتفالية «قادرون باختلاف»؟.. 5 سنوات من تكريم الرئيس لذوي الهمم

منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية أولى اهتماما خاصا لذوي الإعاقة، وأعلن عام 2018 عام الإعاقة، ومنذ ذلك التاريخ شهد الملف تطورا كبيرا، حيث بدأ حضور الرئيس لاحتفالية قادرون باختلاف منذ النسخة الأولى في 2019، واستمر حرصه على حضورها سنويا.

اهتمام رئاسي باحتفالية قادرون باختلاف

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، احتفالية قادرون باختلاف في نسختها الخامسة، ووفقا للموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية، فإن احتفالية قادرون باختلاف هي احتفالية سنوية للأشخاص ذوي الإعاقة، تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها وزارتا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية.

وانطلقت النسخة الأولى من احتفالية قادرون باختلاف في عام 2019 بهدف تكريم وتمكين ودمج ذوي الهمم في المجتمع، وإبراز قصص نجاحهم وإنجازاتهم في مختلف المجالات، وشملت فعاليات رياضية وثقافية وفنية وتكنولوجية وحرفية، وحظيت بحضور ومتابعة كبيرة من الجمهور ووسائل الإعلام.

قادرون باختلاف رغم كورونا

وبرغم من انتشار فيروس كورونا، إلا أن عام 2020 شهد تنظيم النسخة الثانية من الاحتفالية، من خلال الواقع الافتراضي، في دلالة واضحة من الرئيس السيسي والدولة المصرية على حرصهم على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بهم ومنحهم جميع الحقوق والاعتراف بهم في المجتمع.

وتضمنت احتفالية قادرون باختلاف في نسخها الأربعة السابقة، تنظيم عروض مسرحية وغنائية إلى جانب العروض الثقافية والتوعوية بذوي الإعاقة وأهمية دمجهم في المجتمع، كما شهدت هذه النسخ إعلان الرئيس السيسي عن إطلاق صندوق قادرون باختلاف الذي يعمل على دعم وحماية هذه الفئة، بالتعاون مع حياة كريمة.

واليوم، تُنظم النسخة الخامسة من احتفالية قادرون باختلاف، التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قاعة المنارة للمؤتمرات، وتشهد الاحتفالية تقديم بعض العروض المسرحية والغنائية، إلى جانب مشاركة رنا رئيس ومايان السيد في الاحتفالية، إلى جانب بعض الشخصيات العامة والرياضيين وغيره.