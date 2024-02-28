«المصريين الأفارقة» تطلق مبادرة «نفاذ» لتعزيز وجود مصر في 25 سوق إفريقية

أطلقت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة برنامج «نفاذ أفريقي» في إطار أنشطة مبادرة «برنامج تعزيز للشراكات التجارية للقطاع الخاص في أفريقيا»، وجاء ذلك بالتعاون مع جامعة سنجور بالإسكندرية.

من جهته، قال المهندس عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إن المبادرة تهدف إلى ربط شركات ومؤسسات مجتمع الأعمال في مصر مع طلاب الدراسات العليا الأفارقة، لتعزيز ثقافتهم للأسواق، حيث يستهدف البرنامج الدخول في أكثر من 25 سوق أفريقي .

عزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول القارة

و أكد إسماعيل أن هذا النوع من المبادرات يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وباقي دول القارة، كما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات والمؤسسات في المنطقة.

وأضاف عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين الدول الأفريقية، لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في مصر وبين الدول الأفريقية .

ونوه إلى أن البرنامج يعتبر خطوة مهمة نحو بناء شراكات قوية ومستدامة بين القطاعين العام والخاص في القارة الأفريقية لتعزيز دور الشباب الأفريقي في تطوير الصناعات وتعزيز الاقتصاد في القارة السمراء.

وأشار إلى أن المبادرة لاقت استحسانًا كبيرًا من قبل المشاركين الذين أشادوا بأهمية بناء جسور التواصل والتعاون بين القطاعين العام والخاص في إطار العولمة الاقتصادية الحديثة.