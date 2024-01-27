وفد «رجال الأعمال المصريين الأفارقة» يبحث فرص الاستثمار في غانا

بحث وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية، خلال جولة ترويج في غانا، خطوات التحضير لبعثة تجارية غرب أفريقيا تضم 50 شركة مصرية في يوليو المقبل.

الجولة تشمل غانا وكوت ديفوار

وقال المهندس كريم إسماعيل عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الجولة تبدأ بدولة غانا وتنتهي بكوت ديفوار.

وأشاد عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بجهود أيمن الدسوقي السفير المصري في غانا، وذلك من خلال تسهيل دخول الشركات المصرية إلى السوق الغاني على رأسهم شركات الأسمنت والأدوية والسياحة، الأمر الذي أدي لارتفاع الصادرات المصرية من 60 مليون دولار إلى أكثر من 500 مليون دولار.

وأكد عضو مجلس إدارة الجمعية، على أن الوفد حقق أهدافه من الزيارة، من خلال الموافقة على فتح مكتب تجاري في أكرا يخدم 4 دول هي «غانا وبنيين وتوجو وكوت ديفوار» الأمر الذي يتيح لزيادة الصادرات المصرية إلى غرب إفريقيا.

وشدد «إسماعيل» على أهمية التركيز على هذه الأسواق كونها بيئة استثمارية واعدة، وفق توجهات الدولة، مضيفًا أن فتح أسواق جديدة في عدة دول بإفريقيا تعد فرصة لزيادة الصادرات المصرية.

وأكد المهندس كريم إسماعيل، أن السوق الغاني في حاجة ماسة إلى كافة المنتجات المصرية، وكذلك الخدمات الطبية وشركات الأدوية ومواد البناء وإيضا هناك فرصة للاستثمار الزراعي لإنتاج الحاصلات الزراعية المصرية في غانا.

وأشار إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لديها خطة محكمة، هذا العام، لتحقيق أعلى قدر من نمو الصادرات، لافتًا إلى أن الأرقام تشير إلى أن الزيادة تتجاوز الـ20٪ مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف إسماعيل، أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تضم مجموعة من المستثمرين في الصناعات المختلفة، واعتبر كريم إسماعيل، أن السوق المصرية لديها القدرة على زيادة الصادرات التصديرية المتاحة خاصة في الأسواق المحيطة بالقارة الإفريقية.