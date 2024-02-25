«رجال الأعمال المصريين الأفارقة»: أنظار صناديق الاستثمار العالمية تتجه نحو مصر

قال الدكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن مدينة «رأس الحكمة» سيكون بداخلها مجموعة من المدن والأحياء وأنها فرصة كبيرة جدًا ستكون سانحة لسياحة اليخوت، موضحًا أن هذه فرصة لكي تستعد شركات المقاولات المصرية للعمل في إنشاء مدينة رأس الحكمة.

العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية نماذج مبشرة

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نسرين فؤاد، عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مدن العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية نماذج مبشرة في مصر وفتحت شهية المستثمر الأجنبي، مشددًا على أن أنظار صناديق الاستثمار العالمية والمستثمرين الأجانب تتجه نحو المشروعات الموجودة في مصر، قائلًا: «مصر فتحت شهية المستثمرين».

جذب أنظار المستثمر الأجنبي

ونوه بأنه من بين المشروعات التي ستجذب أنظار المستثمر الأجنبي، هو الاستثمار في مشروعات تنمية عمرانية مكتملة أو مشروعات إنتاجية زراعية أو صناعية على أرض مصر.